الأمم المتحدة تحذر من نزوح الملايين جراء الصراع فى إقليم تيجراى بإثيوبيا

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 9 ملايين شخص مهددون بالنزوح عن بيوتهم جراء الصراع الدائر فى إقليم تيجراى بإثيوبيا، موضحة فى الوقت ذاته أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ يمنع وصول الغذاء ومساعدات أخرى.





وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -نُشر على موقعه الإلكترونى الليلة الماضية- "إن هناك ما يقرب من تسعة ملايين شخص فى خطر كبير جراء هذا الصراع، حيث يعيشون على مقربة من الحدود الإقليمية والوطنية لتيجراى، وإذا تصاعد الصراع، فمن المحتمل أن يتأثر هؤلاء الأشخاص ما قد يؤدى إلى عمليات نزوح جماعى داخل إثيوبيا وخارجها".

وأوضح التقرير أن حوالى 600 ألف شخص من سكان الإقليم يعتمدون على المساعدات الغذائية فى حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت، لإعاقة الوصول جواً وبراً إلى المنطقة، فضلاً عن قطع الاتصالات الإقليمية، تؤثر بشكل كبير على العمليات الإنسانية،كما أن هناك اجتياح للجراد الصحراوى لشرق أفريقيا أضر بتيجراى على نحو خاص، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من توقف جهود مكافحة الجراد بسبب الصراع الدائر ما يهدد بإلحاق أضرار أكبر بالمحاصيل.

كان البرلمان الإثيوبى قد وافق على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراى التى تشهد صراعا طائفيا مريرا بين حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد وحلفائه السابقين فى الإقليم.