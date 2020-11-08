وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -نُشر على موقعه الإلكترونى الليلة الماضية- "إن هناك ما يقرب من تسعة ملايين شخص فى خطر كبير جراء هذا الصراع، حيث يعيشون على مقربة من الحدود الإقليمية والوطنية لتيجراى، وإذا تصاعد الصراع، فمن المحتمل أن يتأثر هؤلاء الأشخاص ما قد يؤدى إلى عمليات نزوح جماعى داخل إثيوبيا وخارجها".
وأوضح التقرير أن حوالى 600 ألف شخص من سكان الإقليم يعتمدون على المساعدات الغذائية فى حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت، لإعاقة الوصول جواً وبراً إلى المنطقة، فضلاً عن قطع الاتصالات الإقليمية، تؤثر بشكل كبير على العمليات الإنسانية،كما أن هناك اجتياح للجراد الصحراوى لشرق أفريقيا أضر بتيجراى على نحو خاص، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من توقف جهود مكافحة الجراد بسبب الصراع الدائر ما يهدد بإلحاق أضرار أكبر بالمحاصيل.
كان البرلمان الإثيوبى قد وافق على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراى التى تشهد صراعا طائفيا مريرا بين حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد وحلفائه السابقين فى الإقليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تحذر من نزوح الملايين جراء الصراع فى إقليم تيجراى بإثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.