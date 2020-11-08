أول تعليق من جورج بوش على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقال "بوش"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، "لقد تحدثت لتوي مع الرئيس المنتخب جو بايدن، وأعربت له عن تهنئتي لفوزه في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "تحدثت أيضًا مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، لتهنئتها على الفوز".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد، "يجب أن ننظر في الأصوات.. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض له بعض المصوتين ويجب النظر فيها".