لليوم الثاني على التوالي.. ترامب يلعب الجولف بعد هزيمته أمام بايدن ..شاهد

شوهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لليوم الثاني على التوالي في ملعب الجولف الخاص به في فيرجينا، حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية.

وكان ترامب قد ذهب إلى ناديه الخاص للعب الجولف يوم أمس السبت، وقت إعلان وسائل الإعلام الأمريكية عن فوز جو بايدن بنتائج الانتخابات.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر توجه ترامب للعلب الجولف على مشارف واشنطن.

ووقف عدد من المتظاهرين بالقرب من مدخل ملعب الجولف رافعين لافتات مؤيدة لترامب.

ولا يعترف ترامب حتى الآن بخسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأطلف عدد من الادعاءات حول تزوي نتائج التصويت في عدد من الولايات.

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه، اتصل به لإقناعه بالاعتراف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها إن كوشنر أخبر ترامب بأن عليه قبول نتيجة السباق الرئاسي والتصالح مع فكرة التنازل عن السلطة.

يأتي ذلك في وقت تشير التقارير إلى أن ترامب يدفع مساعديه لمتابعة الطعون القضائية ضد فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن، مجددا ادعاءاته حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان بعد لحظات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إن "جو يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ على أنه الفائز وأن السباق بعيدا عن الانتهاء".

وفي خطاب ألقاه بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الجديد "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا. يتطلب الأمر فوز واحد على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس".