جورج بوش يوجه التحية إلى ترامب بعد هزيمته أمام بايدن

اتصل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالمرشح الديمقراطي جو بايدن لتهنئبته بالفوز بانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووجه رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال جورج بوش في بيان ""قدمت تهانئي الحارة لبايدن وشكرته على الرسالة الوطنية التي بعثها الليلة الماضية.. واتصلت بكامالا هاريس لتهنئتها على انتخابها التاريخي لمنصب نائب الرئيس".

وتابع البيان، "على الرغم من وجود خلافات سياسية بيننا، فأنا أعرف أن جو بايدن رجل طيب وقد حصل على فرصته لقيادة وتوحيد بلدنا. وكرر الرئيس المنتخب أنه رغم ترشحه كديمقراطي، فإنه سيحكم لجميع الأمريكيين".

وأوضح أنه قام بنفس الشيء الذي فعله للرئيسين أوباما وترامب "الصلاة من أجل نجاحه والتعهد بالمساعدة بأي طريقة ممكنة".

وأضاف بوش "أود أن أهنئ الرئيس ترامب وأنصاره على حملة قاتلت بشدة.. حصل على أصوات أكثر من 50 مليون أمريكي وهو إنجاز سياسي غير عادي.. لفد تحدثوا وستظل أصواتهم مسموعة من خلال الجمهوريين المنتخبين على جميع مستويات الحكومة".

وأكد أن ترامب لديه الحق في طلب إعادة فرز الأصوات وإجراء الطعون القضائية، لكنه أشار إلى نزاهة الانتخابات بشكل عام.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.

وقال ترامب في بيان بعد لحظات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إن "جو يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ على أنه الفائز وأن السباق بعيدا عن الانتهاء".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب أن ننظر في الأصوات. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض له بعض المصوتين ويجب النظر فيها".