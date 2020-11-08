أبومازن يباغت الرئيس الأمريكي الجديد بأول طلب ضد إسرائيل

وكان بايدن قد قال سابقًا إنه في حالة انتخابه، فإنه لن يعكس قرار الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة كعاصمة لإسرائيل، ولكنه سيفتح أيضًا قنصلية أمريكية في القدس الشرقية.
وبحسب الصحيفة العبرية، يعتزم عباس مطالبة بايدن بإلغاء اعتراف الولايات المتحدة بوضع القدس وإعادة السفارة إلى تل أبيب، على الرغم من تصريحات السياسي السابقة بشأن هذه القضية.
وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت السلطة الفلسطينية رسائل إلى بايدن لإبلاغه باستعداد البلاد لاستئناف محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل من النقطة التي تم تعليقها فيها في عام 2016 ، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق اليوم، هنأ عباس بايدن ونائبته كمالا هاريس بفوزهما وأعرب عن أمله في العمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.
ومنذ أن أعلنت واشنطن عن قرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عام 2018 ، لم تجرِ القيادة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع اتصالات رفيعة المستوى مع إدارة ترامب.
وكانت السلطة الفلسطينية أيضًا متشككة للغاية بشأن مبادرات ترامب للسلام، معتبرة إياه منحازًا لإسرائيل.
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