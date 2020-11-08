كورونا يضع رئيس وزراء بريطانيا في أكبر ورطة .. المحافظون يحذرون جونسون من تمرد حال إقرار الإغلاق الثالث

حذر كبار نواب حزب المحافظين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون من حدوث ثورات جماعية في الحزب الحاكم والبلاد ضد أي محاولة لتمديد الإغلاق الوطني إلى ما بعد 2 ديسمبر مع تنامي الغضب في صفوف المحافظين بشأن تعامل الحكومة مع الوباء.

وازدادت الأدلة على قلق حزب المحافظين المتزايد منذ أن ظهر أن البيانات التي أصدرها الرقم 10 في نهاية الأسبوع الماضي لدعم قضية إغلاق آخر قد بالغت في العدد المحتمل للوفيات بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا أن معدل الزيادات في الحالات قد بدأ بالفعل في التباطؤ - وهو ما فسره العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على أنه يعني أن النهج الإقليمي السابق ذي المستويات الثلاثة بدأ في العمل.

وتم تأجيج التمرد جزئيًا بعد تعليقات مايكل جوف، الذي رفض استبعاد تمديد آخر لما بعد 2 ديسمبر. وفي مجلس العموم، قالت ماي إن سلسلة متدرجة من عمليات الإغلاق ستسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه" للاقتصاد وسيكون لها "تأثير كبير على الأرواح". وقالت هي وآخرون إن نظام المستويات الثلاث لم يُمنح الوقت الكافي للعمل. والليلة الماضية، قال رئيس لجنة عام 1922 لنواب حزب المحافظين ، جراهام برادي - الذي صوت ضده - لصحيفة الأوبزرفر إنه يعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المتمردين إذا تم إجراء أي محاولة لتمديد القيود، "صوّت بعضنا ضد الإغلاق ، لكن إحساسي هو أن المزيد سيكون موقفًا إذا تم التفكير في إغلاق ثالث." وقال برادي إن الطريقة التي قدمت بها الحكومة أرقامًا مبالغًا فيها في إحاطة يوم السبت الماضي تسببت في قلق كبير. وأضاف برادي: "من دواعي القلق الشديد أن البيانات التي تم إنتاجها لتبرير هذا الإغلاق بدأت تتفكك بسرعة كبيرة، هذه قيود هائلة على حرية وحقوق الناخبين، من الضروري أن يكون لدى البرلمان بيانات دقيقة وكافية قبل اتخاذ القرارات ". وأوضح جونسون أن اللوائح الجديدة ستنتهي تلقائيًا في 2 ديسمبر ، لكنها توقفت عن الاستبعاد القاطع للتجديد أو الإغلاق المستقبلي الجديد إذا لم يتم تخفيض معدل الاصابات. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة الأوبزرفر اليوم أن غالبية الأشخاص في إنجلترا (64٪) يؤيدون الإغلاق الجديد، مع نسبة مماثلة (62٪) يعتقدون أنه تم تقديمه بعد فوات الأوان، فيما يعارض 20٪ فقط يعارضون ذلك. ويشير الاستطلاع إلى أن العديد من الأشخاص متشككون بشأن تاريخ الانتهاء الحالي، حيث يعتقد 58٪ أنه سيمدد إلى ما بعد 2 ديسمبر. ويعتقد الخُمس فقط (19٪) أن الإغلاق سينتهي عند التخطيط له. وقال وزير سابق في مجلس الوزراء من حزب المحافظين، وهو الآن في مجلس النواب، إن معظم نواب المحافظين الذين أيدوا الإغلاق فعلوا ذلك بتحفظات جدية ومخاوف بشأن الآثار التي قد تترتب على الاقتصاد والوظائف والصحة العقلية للناس. وقال الوزير السابق إنه سيكون هناك "تمرد هائل" من شأنه أن يهز سلطة جونسون إذا تم اقتراح إغلاق جديد مع مستويات العدوى في أي مكان بالقرب من المستويات الحالية. قال تشارلز ووكر، نائب رئيس لجنة عام 1922، إن الجمهور سئم من عمليات الإغلاق ويتخذون قراراتهم الخاصة بشأن كيفية التعامل مع المخاطر. واضاف: "لقد برر الناس كوفيد ويتقبلون بشكل متزايد العيش بجانب الفيروس. وفي مارس، كان الناس قد فروا من مراكز المدن والمطاعم والمتاجر قبل أسبوعين من الإغلاق، قبل ساعات من بدء الإغلاق الثاني، كانوا يفرضون حصارًا على هذه المرافق نفسها، ولن يكون هناك إغلاق ثالث بعد 2 ديسمبر لأن الجمهور لن يقبله ولن يكون للحكومة السلطة الأخلاقية أو الدستورية لفرضه".

ويوم الأربعاء الماضي، فازت الحكومة في تصويت في مجلس العموم بشأن فرض الإغلاق بأغلبية 477 بعد أن دعمت أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب العمال الخطة.

ومع ذلك، صوت 34 نائبا من حزب المحافظين ضد هذه الإجراءات بينما امتنع العديد عن التصويت، بمن فيهم الزعيمة السابقة تيريزا ماي.

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