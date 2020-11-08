الاردن : وزارة النقل تعلق دوامها ثلاثة ايام بسبب كورونا

دوت الخليج : أعلنت وزارة النقل تعليق الدوام في مركز الوزارة لمدة ثلاثة أيام عمل قادمة، بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا المستجد .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تعليق دوام الموظفين سيكون من الأحد المقبل ولغاية مساء الأربعاء، في مركز الوزارة فقط؛ لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة وتدابير الوقاية ومنها فحوصات (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الوزارة لضمان السلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن الدوام سيستأنف فيها إعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني.