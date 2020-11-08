67 وفاة و 5384 اصابة بكورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (5384) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (3039) في محافظة العاصمة عمّان.

- (762) في محافظة الزرقاء.

- (398) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا.

- (275) في محافظة البلقاء.

- (243) في محافظة جرش.

- (204) في محافظة معان، منها (39) في البترا.

- (151) في محافظة مأدبا.

- (96) في محافظة الطفيلة.

- (89) في محافظة الكرك.

- (73) في محافظة العقبة.

- (44) في محافظة عجلون.

- (10) في محافظة المفرق.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (101,248) حالة.

- سُجّلت (67) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,136) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالة، فيما غادرت (170) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,786) حالة، منهم (382) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (23,306) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,003,989) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (23.1٪؜).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).