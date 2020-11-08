تسجيل 3554 اصابة بفيروس كورونا و 45 حالة وفاة و 123حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة 3554 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (1731) في محافظة العاصمة عمّان.

- (509) في محافظة إربد، منها (217) في الرمثا.

- (477) في محافظة الزرقاء.

- (186) في محافظة العقبة.

- (128) في محافظة الكرك.

- (122) في محافظة عجلون.

- (118) في محافظة المفرق.

- (89) في محافظة البلقاء.

- (73) في محافظة جرش.

- (48) في محافظة مأدبا.

- (38) في محافظة الطفيلة.

- (35) في محافظة معان، منها (7) في البترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (104,802) حالة.

- سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,181) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (196) حالة، فيما غادرت (123) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,914) حالة، منهم (399) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (13,642) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,017,631) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (26.1٪؜).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).