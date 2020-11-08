الملك عبدالله الثاني يهنئ الرئيس الامريكي الجديد

دوت الخليج :- هنأ الملك عبدالله الثاني مساء اليوم السبت الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن بعد انتخابه رئيسا لامريكا . وقال جلالته في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر : : أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار.

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