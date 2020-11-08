تعادل مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في قمة "ممطرة" بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، ليخسر "الريدز" صدارة الدوري.
وتقاسم الغريمان مانشستر سيتي وليفربول نقاط موقعة الجولة الثامنة، بالتعادل 1-1، بعد شوط أول مثير، وشوط ثان حذر من الطرفين، في مباراة شهدت أمطارا غزيرة بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا.
وسجل المصري محمد صلاح الهدف الأول "للريدز" من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وعادل النتيجة البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 31.
وأهدر البلجيكي كيف دي بروين فرصة قيادة "السيتيزنس" للتقدم في المباراة، عندما أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة بجوار القائم في الدقيقة 42.
وتراجع ليفربول للمركز الثالث في ترتيب الدوري، وفقد الصدارة لصالح "ثعالب" ليستر سيتي، الذين انتصروا في وقت سابق الأحد على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0.
أما مانشستر سيتي فارتفع للمركز 11 في ترتيب الدوري، بعد تحقيقه التعادل الثالث له هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل تحت المطر بين ليفربول ومان سيتي.. والصدارة "للثعالب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.