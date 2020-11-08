صامويل إيتو يتعرض لحادث سير خطير

تعرض نجم كرة القدم الكاميروني السابق، صامويل إيتو، يوم الأحد، لحادث سير، على طريق في غربي البلد الإفريقي، لكن وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق، بحسب تقارير صحفية.

وبحسب موقع "غول"، فإن السيارة التي كان يستقلها إيتو تضررت على نحو بليغ، فيما جرى نقل اللاعب إلى المستشفى وهو الآن تحت المراقبة الطبية.

وكتب الصحفي الكاميروني، مارتن كاموس، في تغريدة على موقع تويتر، إنه تحدث إلى إيتو، فوجده في صحة جيدة.

وأضاف أن الأطباء يجرون مزيدا من الفحوص الإضافية للتأكد من سلامة المهاج السابق لكل من برشلونة السابق وإنتر ميلان الإيطالي.

وكان اللاعب الذي يبلغ 39 سنة، على الطريق المعروفة بـ"نيكونغ سامبا - دوالا"، غربي الكاميرون.

وذكر موقع "فرانس فوتبول" أن اللاعب الكاميروني أصيب في منطقة الرأس، لكن الحادث لم يسفر عن أي وفاة.

وفي سبتمبر 2019، أعلن إيتو اعتزاله للعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة امتدت لـ22 عاما وحقق فيها شهرة واسعة.

ويعد إيتو مستشارا خاصا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد.