الجمهورى جورج بوش يهنئ الديمقراطى جو بايدن على فوزه بالرئاسة

وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطى الأصوات التى حصل عليها فى المجمع الانتخابى 270 صوتا، المطلوبة لحسم السباق الرئاسى، مع منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب.

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