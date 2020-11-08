ماليزيا تغلق كافة المدارس اعتبارًا من الغد للحد من انتشار فيروس كورونا

وقال وزير التعليم محمد راضى جيدين، فى بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية (برناما) : "إن سيتم حتى 17 ديسمبر المقبل غلق المدارس فى ولايات المجموعة الأولى (أ) وهى (قدح - جوهور - كيلانتان - تيرينجانو)، وحتى 18 ديسمبر للمجموعة الثانية (ب)".

وأضاف: "أن هذا القرار يأتى بناءً على استمرار فرض تقييد الحركة المشروط اعتبارًا من غد حتى 6 ديسمبر المقبل فى كافة شبه الجزيرة الماليزية باستثناء ولايات كيلانتان وبهانج وبرليس، لمحاصرة انتشار الفيروس وكسر سلسلة الإصابات به".

وأوضح وزير التعليم، أن التقويم الدراسى فى ماليزيا يبدأ فى 20 يناير 2021، فيبقى التعليم خلال فترة الإغلاق على نظام التعليم عن بعد أو من المنزل، حسب ضروريات المعلم والطالب"، مشيرًا إلى أن الحضور إلى المدارس يكون إلزاميًا فقط فى يوم 20 يناير و8 مارس 2021 لبعض المدارس.

ولفت إلى أن القرار يعم كافة المدارس العامة والخاصة المسجلة لوزارة التعليم، مشجعًا فى الوقت ذاته المدارس غير المسجلة على الالتزام بنفس القرار.

وتشهد ماليزيا، منذ مطلع أكتوبر الماضى، موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى إعادة فرض إجراءات تقييد الحركة المشروط وتشديد القيود للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.