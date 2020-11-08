إصابات فيروس كورونا فى العالم تتجاوز حاجز الـ50 مليون حالة



تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى العالم حاجز الـ50 مليون حالة، يوم الأحد، وسط آمال بأن يساعد طرح لقاحات مضادة فى كبح تفشى الجائحة، لاسيما فى ظل تسجيل موجة ثانية في عدد من الدول.

وبحلول الأحد، يتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 ملايين و369 ألفا، توفى منهم مليون و257 ألف مصاب، وفقا لـ"سكاى نيوز".

فى غضون ذلك، تعافى ما يزيد عن 35 مليونا و616 ألفا من مرض "كوفيد 19" الذى ينتقلُ بسرعة بين البشر ودفع سلطات أغلب دول العالم إلى فرض حالة الإغلاق من أجل احتواء الوباء.

وما زالت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا، حيثُ وصل عدد المصابين إلى 10 ملايين و185 ألفا، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثانية بثمانية ملايين ونصف المليون مصاب.

وظهر الفيروس واسمه العلمي "سارس كوف 2"، فى الصين، أواخر السنة الماضية، ثم تحول إلى جائحة عالمية، وتم الإعلان عن أكثر من لقاح مضاد لكورونا فيما وصلت مشاريع لقاحات أخرى إلى مراحل متقدمة من التجارب السريرية.

ويجرى الرهان على هذه اللقاحات من أجل ضمان وقاية ضد الفيروس، لأجل تخفيف قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعى التى ألحقت تداعيات وخيمة بالاقتصاد العالمى.