”سى إن إن”:ميلانيا ترامب تنصح زوجها بالاعتراف بهزيمته أمام بايدن 

ذكر مصدر مطلع لشبكة "CNN" الأمريكية، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوصته بضرورة الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

ولفت المصدر إلى أن "السيدة الأمريكية الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من رئيس البلاد دونالد ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة، على الرغم من أنها لم تعلق علنا على نتائج الانتخابات، إلا أنها سارت في رأيها".

وقال: "لقد عرضت رأيها كما تفعل في كثير من الأحيان".