ذكر مصدر مطلع لشبكة "CNN" الأمريكية، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوصته بضرورة الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.
ولفت المصدر إلى أن "السيدة الأمريكية الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من رئيس البلاد دونالد ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة، على الرغم من أنها لم تعلق علنا على نتائج الانتخابات، إلا أنها سارت في رأيها".
وقال: "لقد عرضت رأيها كما تفعل في كثير من الأحيان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”سى إن إن”:ميلانيا ترامب تنصح زوجها بالاعتراف بهزيمته أمام بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.