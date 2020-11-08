مقتل 4 جنود أمريكيين في انفجار بسوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل جنود أمريكيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن هناك أنباء عن مقتل 4 جنود أمريكيين بعبوة ناسفة في منطقة مركدة جنوب الحسكة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن القوات الأمريكية فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم.

وأوضحت الوكالة أن القوات الأمريكية أدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها غير الشرعية هناك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل مدني وأصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأراضي الزراعية التابعة لقرية قصر المحرم شمال شرق حماة.