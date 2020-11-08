المبعوثة الأممية إلى ليبيا: الحوار السياسي في تونس فرصة أخيرة لا يجب خسارتها لحل الأزمة

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن كل المناقشات والآراء التي سيشهدها ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد الاثنين في تونس سيتم تسجيلها ونشرها للجميع.

وأوضحت ويليامز في تصريحات صحفية أن البعثة شعرت برغبة في التوافق والتنازل من أجل ليبيا من طرف جميع المشاركين.

وقالت إن الملتقى المقرر عقده في تونس بمثابة "فرصة أخيرة لا يجب أن نخسرها"، مشيرة إلى أن التحضير لهذا المؤتمر كان وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن الهدف الرئيسي لملتقى الحوار السياسي الليبي هو وضع حد للمراحل الانتقالية، مشيرة إلى أن الفعاليات ستستمر على مدى 6 أيام.

وشددت المسؤولة الأممية على أن ما كلفت به البعثة هو "إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة".