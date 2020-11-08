كوريا الجنوبية: سنواصل الجهود لتقوية التحالف مع أمريكا تحت رئاسة بايدن

ويصبح السباق الرئاسي في الولايات المتحدة أكثر توترًا مع مرور كل ساعة ، مع استمرار فرز الأصوات في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا ونورث كارولينا - أربع ولايات تضم إجمالي 57 صوتًا انتخابيًا.

كتب بايدن على تويتر، "أمريكا ، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا ، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا، مضيفا سأحافظ على إيماني الذي وضعته فيّ".

وفي وقت سابق من اليوم، توقعت محطات CNN و Fox News و NBC ووكالة الأنباء AP أن بايدن قد فاز في الانتخابات الرئاسية.

وصرح دونالد ترامب بدوره بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تنته على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام توقعت المرشح الديمقراطي جو بايدن على أنه الفائز.

وخلال العام الجاري، أدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعند تناول القضية، أثار الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا تساؤلات حول مصداقية بطاقات الاقتراع عبر البريد.

ورفعت حملته، الأربعاء، دعاوى قضائية في ميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا ، بسبب انتهاكات انتخابية مزعومة.