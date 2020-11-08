تداول الراجحي كيفية التسجيل وأبسط الطرق لفتح حساب استثماري

تداول الراجحي، تعمل شركة الراجحي على العديد من الحلول المالية والاستثمارية ومن قائمة ما تقوم به الشركة هو التداول من خلال حسابات بنكية استثمارية، وفيها يمكن شراء الأسهم والتداول فيها للمقيمين والمغتربين والراغبين في الاستثمار الدولي هناك خطوات يجب اتباعها كي تحصل على محفظة الراجحي وتبدأ في التداول المالي الراجحي ومن خلال مقالنا سنوضح كيفية التسجيل بالتفصيل في الموقع والحصول على محفظة.

يلزم فتح حساب استثماري وذلك من خلال تطبيق الراجحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

يجب أن يكون لديك بطاقة صراف آلى تعمل وسارية المفعول وتكون مفعلة.

من خلال أيقونة نبدأ ستبدأ التسجيل في الحساب الاستثماري.

سيصلك رسالة تفعيل على جوالك لإدخاله والتنقل إلى الخطوة التالية.

خطوات التسجيل في تداول الراجحي فتح حساب استثماري

تسجيل مستخدم جديد تداول أسهم الراجحي

تداول الأسهم المالية هي واحدة من الخدمات المقدمة عبر المصرف بخلاف القروض المتنوعة والتي منها القرض العقاري والقرض الشخصي ويمكن للأشخاص التسجيل والبدء في العمل على تداول الأوراق المالية والأسهم وبالمجان ومن خلال خطوات بسيطة وهي كتالي:_

الدخول على موقع مصرف الراجحي والضغط على مستخدم جديد.

كتابة الاسم.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمقيمي أو كتابة رقم الإقامة للمغتربين.

كتابة رقم العميل أو رقم محفظة الراجحي.

الضغط على التالي.

ستفتح لك صفحة أخرى لمزيد من المعلومات عن العميل ثم طلب الباس وورد.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة إلى هاتفك النقال تحتوي على رقم سري يستخدم لمرة واحدة فقط.

بعد الدخول إلى حسابك قم بتغيير الرقم السري الذي تود استخدامه في كل مرة تدخل بها إلى الموقع.

ثم قم بتعين اسم دخول ترغب به في الظهور.

تأتي الخطوة الهامة وهي تحديد المبالغ المالية التي تود من خلالها شراء أسهم للتداول فيها.

طرق شراء أسهم من الراجحي

بعد أن أوضحنا كيفية التسجيل في الموقع الآن يجب أن تعرف على كيفية شراء الأسهم أو الطرق المتاحة لشراء أسهم وهي عن طريق الموقع الإلكتروني السابق توضيح لينك الدخول للتسجيل أو عن طريق مباشر الراجحي من خلال التسجيل في أيقونة الراجحي مباشر واختيار التداول المالي أو من خلال محفظة الراجحي ويلزم التسجيل فيها وتفعيلها كي تستطيع تداول الأسهم من خالها.