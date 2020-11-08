الملك سلمان وولي العهد يهنئان بايدن بالفوز بانتخابات أميركا

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جو بايدن وكامالا هاريس، لفوزهما بمنصب الرئيس ونائبة الرئيس في الانتخابات الأميركية.
ونشرت وكالة السعودية للأنباء (واس) تغريدتين، جاء فيهما أن "خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد يهنئان جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وكان الديمقراطي جو بايدن قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد، الفوز بسباق الرئاسة الأميركية، بعد حملة مريرة و5 أيام ما بين الانتخابات وفرز النتائج في الولايات الخمسين.
وتعهد بايدن بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا، رغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.
وتعهد الرئيس المنتخب بـ"جعل أميركا محترمة في العالم مجددا"، وهو شعار شبيه، إلى حد ما، بالشعار الذي طرحه ترامب في حملته الانتخابية للعام 2016، بأن يجعل أميركا "أمة عظيمة مجددا".
ثم خاطب أنصار ترامب مباشرة، وقال "والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجددا".
وتعهد بأن يكون "رئيسا يجمع ولا يقسم"، مضيف "حان الوقت لمداواة أمريكا"، داعيا الأميركيين إلى الكف عن معاملة "خصومهم كأعداء".
وأعلن بايدن أنه سيشكل اعتبارا من، غد الإثنين، خلية أزمة لمواجهة كوفيد-19.
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