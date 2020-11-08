بريطانيا : 156 وفاة و20572 إصابة جديدة بكورونا

وأضافت الوزارة فى بيان، اليوم الأحد، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، أنه تم تسجيل 20572 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالى إلى 1192013 إصابة فى عموم بريطانيا.

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