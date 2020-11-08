عاجل .. أول تعليق لميلانيا ترامب بعد خسارة زوجها الانتخابات الأمريكية

أدلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، اليوم الأحد، بأول تصريح لها منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها المرشح الديمقراطى، جو بايدن، على خصمه الجمهورى، دونالد ترامب.





وكتبت ميلانيا فى تغريدة على موقع تويتر "الشعب الأميركى يستحق انتخابات نزيهة"، ثم أضافت "كل صوت قانونى، وليس غير قانونى، يجبُ أن يُحْصَى.. علينا أن نحمى ديمقراطيتنا بشفافية كاملة"، بحسب ما أفادت "سكاى نيوز". وفى وقت سابق الأحد، أكد ترامب ضرورة التدقيق فى أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع. وحصل بايدن على أكثر من 270 صوتا فى المجمع الانتخابى الذى يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهورى 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

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