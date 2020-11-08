قائد الجيش البريطانى يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب كورونا

وقال كارتر، إن أى تصاعد للتوترات الإقليمية، أو أخطاء فى تقدير الأمور قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق.

وأضاف "أعتقد أننا نعيش فى زمن أصبح العالم فيه مكانا يسوده الغموض والقلق بشدة، كما أن ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع وأرى أن الخطر الحقيقى الذى نواجهه هو أن نشهد تصعيدا يؤدى إلى سوء تقدير فى ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية فى الوقت الحالى".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تهديد حقيقى بنشوب حرب عالمية أخرى، قال كارتر "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لهذه المخاطر".

وتحدث كارتر عن احتمالية استخدام "الروبوتات" فى الحروب مستقبلا، مع تطور التكنولوجيا العسكرية التى قد تستخدم فى حروب المستقبل.