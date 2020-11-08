تايلاند.. المتظاهرون يلقون مطالبهم في حاويات القمامة أمام قصر الملك.. فيديو

تلا قادة الاحتجاج المناهض للحكومة في تايلاند الذي بدأ يوم الأحد وتحول إلى مسيرة توجهت إلى مجمع مباني القصر الملكي في بانكوك، عريضة بمطالبهم بإصلاح النظام الملكي.

وأحضر المتظاهرون أربع حاويات للقمامة على شكل صناديق بريد، وألقوا رسائلهم إلى الملك فيها.

ويأمل المتظاهرون، بأن تقوم الشرطة بعد ذلك بتسليم رسائلهم إلى الملك وخلال ذلك تمكن المتظاهرون من الوصول إلى سياج من الأسلاك الشائكة حول القصر وفككوه.

وبعد ذلك وصلوا إلى مجمع مباني القصر الملكي الكبير، حيث قابلهم هناك المئات من عناصر الشرطة.

وبعد مفاوضات مطولة مع الشرطة، تلا منظمو الفعالية نداءهم للملك، وحثوا الحاضرين على ملء صناديق البريد برسائلهم إلى الملك قبل انصرافهم.

وفي الرسالة الموجهة إلى الملك، طرح المتظاهرون 3 مطالب واعتبروها الحل الوسط الوحيد، معلنين انتهاء فعاليتهم.

وبدأت المظاهرات في تايلاند منذ 14 أكتوبر ذكرى انتفاضة الطلاب عام 1973 ووعد المشرفون عليها بمواصلة التظاهر حتى تلبية مطالبهم بإقالة رئيس الوزراء، وتغيير الدستور، وإصلاح النظام الملكي.