موسكو تسجل 72 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء الأحد عن تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 72 حالة جديدة، مقابل 75 يوم 6 نوفمبر و74 في 7 نوفمبر، مشيرا إلى أنه تم تأكيد وجود الالتهاب الرئوي للضحايا بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 7361 شخص، بعد أن كانت 7289 شخصا في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 468269 إصابة مؤكدة، بينها 339913 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأحد 5751 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 20498 إصابة و286 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية مع ذلك إمكانية أن تبدأ عملية التلقيح الجماعي لسكان البلاد ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر.