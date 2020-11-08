الملك سلمان يهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا لأمريكا

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل .

وتشير معطيات وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة سير الانتخابات الأمريكية إلى فوز المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري ترامب.

وحسب البيانات المتوفرة حتى الآن حصل بايدن، الذي أعلن نفسه للتو فائزا في الانتخابات، على أصوات 290 من مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، لكن عملية الفرز لا تزال مستمرة بينما يحاول ترامب الطعن على نتائج الاقتراع في عدد من الولايات المتأرجحة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي الحالي، يوم 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

وأطلقت إدارة ترامب، "حملة الضغوط القصوى" على إيران التي تم فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.