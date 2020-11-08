لن يخرج بهدوء في جنح الليل.. سيناتور جمهوري يحذر: لا تأمنوا مكر ترامب

يعتقد السناتور الجمهوري "ميت رومني"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "لن يذهب بهدوء في الليل" وفقًا لتعبيره، ولن يرضى بالهزيمة التي ألحقت به أمام منافسه الديمقراطي المنتخب جو بايدن في انتخابات 2020.

وفي مقابلة مع "جيك تابر"، اليوم الأحد، من "سي إن إن"، أعرب "رومني" عن مخاوفه، من رد فعل ترامب، قائلًا "لن تتغير طبيعة الرئيس ترامب.. وهو من هو، ولا تتوقعي منه أن يذهب بهدوء في الليل، هذا ليس ما سيقوم به، أفضل أن أرى رحيلًا أكثر رشاقة، لكن هذا ليس من طبيعة هذا الرجل".

في 7 نوفمبر 2020، تم إعلان جو بايدن رئيسًا منتخبًا بعد أن كان من المتوقع أن يفوز بـ 270 صوتًا انتخابيًا ضروريًا للفوز بالانتخابات. ومع ذلك، لم يتنازل دونالد ترامب حتى الآن عن الانتخابات لبايدن، كما أنه لم يعترف بهزيمته. وإلى جانب عدم التنازل عن الانتخابات، يزعم الرئيس المنتهية ولايته أنه فاز، مدعيًا ​​بأن الاصوات التي راحت لـ بايدن تمت على أساس من الغش، ودفع فريقه القانوني إلى رفع دعاوى قضائية عديدة للطعن في نتيجة الانتخابات، فيما لم تقدم الحملة أي دليل على حدوث تزوير في التصويت ومن غير المرجح أن تنجح دعاواها القضائية. وكان السيناتور ميت رومني هو أول سيناتور جمهوري يهنئ جو بايدن. وأرسل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا تمنياته الطيبة في تغريدة: "أتقدم بتهاني للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، نعرف كلاهما على أنهما يتمتعان بنوايا حسنة وشخصية رائعة، ونسأل الله أن يباركهم في الأيام والسنوات المقبلة".

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