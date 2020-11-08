ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها لتعلق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

خرجت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن صمتها، أمام هزيمته في الانتخابات الرئاسية، وفوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بالسباق.

وفي أول تعليق، قالت ميلانيا ترامب في تغريدة على تويتر "يستحق الشعب الأمريكي انتخابات نزيهة.. يجب احتساب كل صوت قانوني - غير قانوني - يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه، اتصل به لإقناعه بالاعتراف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها إن كوشنر أخبر ترامب بأن عليه قبول نتيجة السباق الرئاسي والتصالح مع فكرة التنازل عن السلطة.

يأتي ذلك في وقت تشير التقارير إلى أن ترامب يدفع مساعديه لمتابعة الطعون القضائية ضد فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن، مجددا ادعاءاته حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان بعد لحظات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إن "جو يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ على أنه الفائز وأن السباق بعيدا عن الانتهاء".

وفي خطاب ألقاه بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الجديد "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا.

يتطلب الأمر فوز واحد على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس".