تويتر : سنتعامل مع ترامب كمواطن عادى بعد تسليم السلطة

قالت شركة "تويتر" فى بيان لها، اليوم الأحد، إن حساب ترامب سيخضع للقواعد المطبقة على أى مستخدم عادى للمنصة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير المقبل، حسبما أفادت قناة "العربية".





يذكر أن شركة تويتر، بعد ساعات من إعلان فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قامت بإلغاء لقب الرئيس الأمريكى من حساب دونالد ترمب، وإبقاء عبارة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة فقط. وأقدم بايدن، على تغيير توصيفه فى صفحته الرسمية على موقع تويتر، وكتب "الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن "مع الإشارة لها"، الأب والجد الفخور. على استعداد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين". وكانت تويتر قد وضعت العديد من التحذيرات على حساب ترمب، منذ انتخابات الرئاسة التى جرت يوم الثلاثاء، وقال عنها ترمب إنها احتوت تزويراً.

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