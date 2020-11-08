الولايات المتحدة.. 93811 إصابة و1072 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، عن تسجيل 93811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1072 حالة وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 9808411 حالة، وعدد الوفيات 236547 حالة.
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