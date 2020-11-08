اليونان: 1914 إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية 1914 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 56698. وقالت وزارة الصحة اليونانية إن عدد الوفيات بلغ 35 حالة، ليصل الإجمالى إلى 784 حالة. وذكرت الوزارة، أنه يوجد 228 مريضا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات وتم نقل 323 مريضا من العناية المركزة إلى الأقسام العادية بعد تحسن حالتهم. وتختبر موجة كورونا الثانية النظم الصحية في أوروبا مما دفع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإلزام الناس بالبقاء في منازلهم مرة أخرى.

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