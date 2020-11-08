برعاية رئيس الإمارات.. معرض أديبك 2020 ينطلق غدا أون لاين بمشاركة 100 دولة

تنطلق غدا فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2020" الذى يعقد افتراضيا هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم. برعاية رئيس الدولة .

ويبدأ "أديبك "2020 أضخم ملتقى عالمي للجهات الفاعلة في قطاع النفط والغاز فعالياته وسط متابعة صناع القرار والأسواق العالمية حول العالم لأبرز التحليلات الدقيقة والرؤى المعمقة التي سيشهدها و تتطرق إلى آفاق تعافي القطاع في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

ويشارك حوالي 10 آلاف خبير من أكثر من 100 دولة في برنامج فعالية أديبك الافتراضية 2020 ويضم المعرض والمؤتمرات الافتراضية الاستراتيجية والفنية المصاحبة له إضافة إلى برنامج جوائز أديبك والذي يقام خلال حفل افتراضي للمرة الأولى منذ عشرة أعوام فيما تقدم أكثر من 100 شركة عروضا افتراضية لما لديها من حلول مبتكرة جرى تصميمها لتلبية الاحتياجات الملحة لقطاع الطاقة سريع التحول.

يأتي الابتكار و الفهم على رأس قائمة أولويات المؤتمر الاستراتيجي لفعالية أديبك 2020 والمؤتمر الفني الافتراضي المصاحب له واللذان يشكلان أضخم منصة إلكترونية لتبادل المعارف في القطاع لا سيما وأنهما سيستضيفان أكثر من 700 متحدث ويزخران بأكثر من 100 ساعة من المحتوى القيم.

يضم " مؤتمر أديبك الافتراضي الاستراتيجي " نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع في حين يتطرق المؤتمر الافتراضي الفني الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول إلى التطورات والحلول المتاحة لعمليات التنقيب والإنتاج والنقل وذلك من خلال 115 جلسة تغطي 17 مجالا ويمكن متابعتها بشكل مباشر وعند الطلب عبر الإنترنت.

ويتناول مؤتمر أديبك الفني الافتراضي من خلال محاوره الستة مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بعمليات تكرير النفط الخام ومعالجة وتنقية الغاز الطبيعي الخام والتي ستسهم بدورها في تعزيز نمو وتطور عمليات التكرير والعمليات البتروكيماوية الاعتيادية.

وفي أعقاب مراسم افتتاح الفعالية التي تجري يوم غد ستقدم فعالية أديبك الافتراضية 2020 أيضا عشر جوائز ضمن النسخة الجديدة والموسعة من جوائز أديبك والتي تضم أربع فئات جديدة لجوائز هذا العام وخصصت لتكريم الجهات الأفضل ضمن فئتها في قطاع النفط والغاز العالمي.

ويشمل الحفل وللمرة الأولى جوائز مثل جائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع وجائزة أفضل شركة ناشئة في القطاع وجائزة أفضل شركة في مجال التميز التشغيلي وجائزة أفضل مزود لحلول التغير المناخي في العام.

من جانبه قال سيبيشن توماس المدير العام لشركة مرجان للإنماء الصناعي ذراع النفط والغاز التابعة لمجموعة الفهيم الإماراتية إن أزمة "كوفيد-19" طالت جميع القطاعات حول العالم و أجبرت العديد من شركات النفط والغاز على التكيف مع الوضع الاستثنائي الراهن لاستمرارية الأعمال.. مشيرا إلى أن العديد من الدراسات تتوقع نموا ضخما في المستقبل المنظور في ظل تطوير نماذج أعمال مرنة من شأنها ضمان القدرة على الاستمرارية وتخطي الظروف الطارئة الراهنة.

و تسهم الحلول المبتكرة في تطوير منتجات وخدمات متفوقة لا تضاهى من أجل تحقيق القدر الأقصى الممكن من الإنتاجية والقيمة عبر تطوير برامج وتقنيات جديدة لطرح حلول فعالة من حيث التكلفة في مجالات محددة ضمن قطاع استكشاف وإنتاج النفط ومصادر الطاقة المتجددة وأنظمة موثوقية المعامل وسلامة الأصول.

وتعتزم العديد من الشركات المحلية و العالمية المشاركة في أديبك 2020 التطرق إلى أحدث ابتكاراتها المخصصة لمواقع العمل و الحوادث وقدرتها على توفير التغذية الراجعة في الوقت الفعلي إضافة إلى اعتماد حلول التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها إلى الحد الأمثل و رفع سوية خططها وزيادة أرباحها ضمن قطاع النفط و الغاز.