أذربيجان تؤكد سيطرتها بالكامل على مدينة شوشا بإقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع الجانب الأرمني.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد - إن إعلان الطرف الأرمني عن استعادته السيطرة على شوشا ثانية أكبر مدن قره باغ، تضليل إعلامي يهدف إلى تهدئة الرأي العام المحلي.

بدورها، نفت إدارة جمهورية قره باغ غير المعترف بها ووزارة الدفاع الأرمنية صحة هذا الإعلان، قائلة إنه موجه لإضعاف معنويات القوات الأرمنية، وأشارت إلى استمرار العمليات العسكرية داخل المدينة وفي محيطها.