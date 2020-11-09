إصابات كورونا في فرنسا تقترب من 1.8 مليون إصابة

قالت وزارة الصحة الفرنسية إن إجمالي وفيات كوفيد-19 في فرنسا بلغ 40439 بعد تسجيل 271 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للوباء إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصلت إلى مليون و787324 بزيادة 38619 حالة عن السبت عندما زاد العدد الإجمالي بواقع 86852.

غير أن الوزارة قالت إن البيانات الحديثة ستخضع للتصحيح غدا الاثنين بعدما واجهت مشكلات في الجمع.