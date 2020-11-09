وفاة أليكس تريبيك مقدم برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي"

توفي أليكس تريبيك، مقدم برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي" (الخطر) عن عمر 80 عاما، ونعى رحيله محبوه الذين وصفوا مقدم برامج المسابقات الذهنية بأنه مصدر معلومات وبهجة مطلقة.

وأُعلنت وفاة تريبيك، المولود في كندا والذي كشف في مارس 2019 عن إصابته بـ"سرطان البنكرياس" في مرحلة متأخرة، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر. وجاء في تغريدة البرنامج إن تريبيك توفي بسلام في منزله محاطا بالعائلة والأصدقاء. وسارع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وآخرون بتقديم التعازي في وفاة تريبيك. وقال ترودو على تويتر "فقدنا أيقونة".

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