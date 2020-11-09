سقوط 11 قتيلا في هجوم لـ داعش بالقرب من بغداد

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن 11 قتيلا سقطوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من العاصمة العراقية بغداد. وقالت قناة "العربية" إن برج مراقبة للجيش العراقي والحشد العشائري تعرض لهجوم في الرضوانية.

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