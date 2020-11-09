صحيفة كويتية تكشف تطورات جديدة في المقاطعة العربية لـ قطر

كشفت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، عن استمرار المساعي الكويتية، لحل المقاطعة الخليجية مع قطر، مؤكدة وجود اتصالات تجرى من جانب الكويت لتقارب وجهات النظر.
وقالت المصادر وفق ما نقلته الصحيفة الكويتية، "إن الاتصالات والرسائل مستمرة، وهناك تحركات كويتية متواصلة بدعم وتنسيق أمريكيين للجهود الكويتية في هذا الصدد".
وأضافت "هناك حرص كويتي خليجي أمريكي، لاحتواء هذا الخلاف من أجل التفرغ لمواجهة التحديات في المنطقة والمتغيرات العالمية والاقتصادية والحفاظ على الكيان الخليجي".
وأعربت المصادر عن آمالها لوجود انفراجة جديدة لإنهاء المقاطعة الخليجية، والدخول في انفراجة للأمر.
وكان كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات قرروا مقاطعة النظام القطري، وذلك على خلفية دعمه للإرهاب في المنطقة، والعمل على تعزيز عدم الاستقرار.
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