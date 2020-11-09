مذيع فوكس نيوز: كثير من حلفاء ترامب الجمهوريين يتخلون عنه

قال كريس والاس مذيع قناة فوكس نيوز إنه يتعذر الدفاع عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في متابعة الطعون القانونية في الولايات بعد أن تم الإعلان عن فوز جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقال والاس الذي أدار المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن "أعتقد أنه أصبح لا يطاق بشكل متزايد .. ستبدأ في رؤية الكثير من القادة الجمهوريين الذين يدركون الآن ثرواتهم ومستقبلهم لم يعد مرتبطًا بشكل مباشر مع دونالد ترامب سيبدأون في الانسحاب".

وتابع مذيع فوكس نيوز "لقد رأيت حتى ليندسي جراهام ... الذي ربما كان حتى يوم أمس أقرب أصدقاء دونالد ترامب وأقرب زميل له في مجلس الشيوخ ، بدأ الحديث عن رئاسة بايدن والعمل معه".

وأوضح أن خطاب ترامب المتصاعد للغاية حول نتائج الانتخابات واعتقاده بأن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات سيصبح غير مقبول بشكل متزايد.

وأضاف أن ترامب لديه كل الحق في مواصلة رفع الدعاوى القضائية، مثلما فعل المرشحون الآخون ذلك ف الماضي، لكنه أضاف " لا نرى أي شيء يرتقي إلى مستوى التزوير الخطير وبالتأكيد ليست عملية تزوير خطيرة من شأنها تغيير نتائج الانتخابات".

وكانت "فوكس نيوز" قناة ترامب المفضلة أعلنت فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد تقدم بايدن بشكل كاسح في عدد من الولايات وحصده أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي.

واشتبك ترامب مع والاس في مناسبات متعددة في الفترة التي سبقت الانتخابات ، واتهمه بالتحيز لصالح بايدن والديمقراطيين الآخرين بينما شكك في نزاهته الصحفية.