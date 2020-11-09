ليندسي جراهام: إذا استسلم ترامب لن يخرج من الحزب الجمهوري رئيس آخر

حذر السناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، من استسلام الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه في حالة خروج ترامب من الرئاسة، لن يستطيع الحزب الجمهوري انتخاب رئيس جديد بين صفوفه.

وقال جراهام في تصريحات إلى فضائية فوكس نيوز الأمريكية: "إذا لم يتحدى الجمهوريون نظام الانتخابات الامريكى ويغيرونه فلن ينتخب رئيس جمهوري اخر مرة اخرى".

وأضاف: "الرئيس ترامب لا ينبغي أن يتنازل. نحن أقل من 10000 صوت في جورجيا. سيفوز بولاية نورث كارولينا. لقد انتقلنا من 93000 صوتًا إلى أقل من 20000 صوتًا في ولاية أريزونا ، حيث يتم احتساب المزيد - المزيد من الأصوات".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، أعلنت السبت الماضي فوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أت ارمب رفض هذه النتائج، زاعما وجود تزوير على نطاق واسع.

ومن جانبها، لم تقدم حملة دونالد ترامب، أي دليل يؤكد مزاعمه بشأن وجود تزوير في هذه الانتخابات.

واقترح جمهوريون آخرون في الكونجرس أن على ترامب الاستسلام والسماح للحزب الجمهوري بدخول الفصل التالي.