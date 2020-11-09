السودان: يجب إعطاء دور أكبر لـ خبراء الاتحاد الأفريقي لحسم مفاوضات سد النهضة

أكدت الحكومة السودانية، ضرورة التوصل إلى اتفاق مُرضٍ ومُلزم للدول الثلاث المعنية بسد النهضة، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكن بمنهجية جديدة تعطي دورًا أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض.
وشدد اجتماع اللجنة العليا السودانية المعنية بسد النهضة برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، على ضرورة التوصل للاتفاق لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يبعد مسافة قصيرة من سد النهضة.
وأضافت اللجنة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها ستعمل على دعم الموقف التفاوضي السوداني للوصول إلى اتفاق مُرضٍ وملزم حول الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.
ومن ناحية أخرى، قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعاملت بكل مرونة مع أزمة سد النهضة الاثيوبى، والحل سيكون فى القاهرة، منوهًا إلى ان ما تشهده الانتخابات الأمريكية من أحداث مشهد جديد على الساحة السياسية.
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