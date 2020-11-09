منصة مسار تفتح باب التقديم على الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون الموعد والشروط

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول منصة مسار بشكل تدريجي، حيث تفتح منصة باب التقديم للموظفين السعوديين ليتمكنوا من الحصول على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة، ووفقاً لما تم الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التقديم سوف يبدأ من يوم الأربعاء المقبل وفقاً للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها، ومن خلال موقعنا ثقفني موعد التقديم وشروط التقديم التي تم ذكرها في الإعلان.

موعد التقديم على الترقيات في مسار :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب التقديم على مفاضلة الترقيات من خلال منصة مسار للمراتب العاشرة، حيث اشترطت الوزارة ضرورة توافر شروط الترقية وذلك وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المادة (52)، حيث يبدأ التقديم وفقاً للمواعيد المحددة حيث يبدأ التقديم من خلال منصة مسار الرسمي، ويستمر مدة التقديم من يوم 25/3/1442 هجرية الى يوم 1/4/1442.

شروط الترقية من المرتبة العاشرة إلى الحادية عشر :

من المعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى الحادية عشر أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص

شروط الترقية الاستثنائية :

تنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية :