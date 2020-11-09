البرازيل تعلن تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالى الوفيات ليبلغ 162286 حالة. وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين، والثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات بفيروس كورونا.

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