كارثة في إيطاليا.. امتلاء المستشفيات وافتراش مرضى كورونا الأرض.. صور

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الوضع المأساوي الذي يعيشه مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا، وذلك مع نفاذ الأسرة في المستشفيات.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورا لمصابي كورونا وهم يحصلون على التنفس الصناعي في مستشفيات إيطاليا داخل الممرات والطرقات، وذلك مع نفاذ الأسرة، وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

وظلت منطقة لومباردي الشمالية ، المتمركزة في العاصمة التجارية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا ، حيث أبلغت عن 11489 حالة جديدة يوم السبت مقابل 9934 يوم الجمعة.

ووافقت إيطاليا على حزمة مساعدات جديدة لتخفيف الضربة التي تلحق بالاقتصاد من القيود التي فرضتها في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة لوقف عودة ظهور جائحة كوفيد-19.

وسجلت إيطاليا السبت الماضي، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، وذلك بتسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة جديدة، و425 حالة وفاة في يوم واحد.