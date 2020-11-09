مصر تعلن عن مشاريع لربط شبكة سككها الحديد بالسودان وليبيا

ويندرج الإعلان في إطار جهود الحكومة المصريّة لتحديث قطاع المواصلات في البلاد، ولا سيّما شبكة السكك الحديد التي غالباً ما تشهد حوادث.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة إنّه "تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكيّة الدولة"، وفق بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

ويشمل ذلك "إنشاء خط سكة حديد أسوان - توشكي ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان".

كما يشمل "إنشاء خط مرسى مطروح - سيوه ومد خط مطروح - السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا".

وفي عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سعت السلطات المصرية إلى ربط شبكات سككها الحديد بالدول المجاورة.