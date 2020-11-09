مصر تختتم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

أُغلقت مراكز الاقتراع وبدأ فرز الأصوات مساء الأحد في مصر، في ختام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وشملت عملية التصويت التي جرت على مدى يومين، 13 محافظة من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء.
ودُعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكّان مصر، إلى التصويت في الانتخابات، لاختيار 568 عضواً، وفقاً لنظام انتخابي معقّد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596، يُعيّن منهم رئيس الجمهوريّة 28 نائباً.
ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة.
ومن المقرّر إجراء جولات الإعادة في وقت لاحق في شهري نوفمبر وديسمبر، وسيتولى الفائزون مناصبهم في البرلمان المصري في يناير.
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