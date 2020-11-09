جورجيا.. الشرطة تفرق محتجين على تزوير الانتخابات بخراطيم المياه

وذكر شهود عيان، أن قوات الأمن استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع، لكن الشرطة نفت ذلك.
ورشقت مجموعات صغيرة من المحتجين الشرطة بالحجارة، وسار المتظاهرون إلى مبنى مفوضية الانتخابات من شارع روستافيلى الرئيسى بالعاصمة حيث نظم الآلاف مسيرة سلمية، فيما قالت الشرطة إن "المحتجين حاولوا اقتحام مبنى المفوضية".
من جهتها، كتبت وزارة الداخلية: "مع لجوء المحتجين للعنف وعدم التزامهم بتعليمات الشرطة، استخدمت وزارة الداخلية القوة المناسبة فى حدود صلاحياتها".
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