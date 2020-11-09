كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الإثنين، عن عزم الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، عقد تجمعات جماهيرية جديدة مثل التي قام بها أثناء الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى الاعتماد على أمر وجود اسماء ناخبين متوفين في الكشوفات، وذلك لإطالة أمد المعركة القضائية التي سيقوم بها ضد انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأضاف الموقع أن فريق ترامب جاهز للإعلان عن فرق لمتابعة إعادة الفرز في ولايات رئيسية، ويخطط ترامب لعقد سلسلة من التجمعات التي ترتكز على الحديث عن القضاء.
وقال الموقع إن في جورجيا سيقود دوج كولينز، عضو الكونجرس المنتهية ولايته الذي خسر أمام السناتور كيلي لوفلر في انتخابات خاصة لملء مقعد السناتور السابق جوني إيساكسون ، جهود إعادة فرز الأصوات في الحملة.
وفي أريزونا، سيكون كوري لانجوفر، المستشار السابق لانتقال ترامب في 2016، هو المحامي الخاص له هناك.
فيما سيرأس رون هيكس من بورتر رايت الجهود القانونية في ولاية بنسلفانيا، كما يجمع ترامب وفريقه وكلاء ومحاميين إضافيين لاستخدامهم في المعركة القضائية المقبلة.
وأصبح الفريق الذي يقوده مدير اتصالات ترامب تيم مورتو الآن مركزًا بديلًا للرسائل، فيما وقال أحد المستشارين لترامب إلى الموقع إنه سينشر "إحاطات صحفية دورية، وبيانات عن الإجراءات القانونية وأشياء واضحة مثل نقاط الحوار وحجز الناس بشكل استراتيجي على التلفزيون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجمعات جماهيرية وإعادة فرز.. ماذا سيفعل ترامب الفترة المقبلة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.