تجمعات جماهيرية وإعادة فرز.. ماذا سيفعل ترامب الفترة المقبلة؟

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الإثنين، عن عزم الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، عقد تجمعات جماهيرية جديدة مثل التي قام بها أثناء الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى الاعتماد على أمر وجود اسماء ناخبين متوفين في الكشوفات، وذلك لإطالة أمد المعركة القضائية التي سيقوم بها ضد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف الموقع أن فريق ترامب جاهز للإعلان عن فرق لمتابعة إعادة الفرز في ولايات رئيسية، ويخطط ترامب لعقد سلسلة من التجمعات التي ترتكز على الحديث عن القضاء.

وقال الموقع إن في جورجيا سيقود دوج كولينز، عضو الكونجرس المنتهية ولايته الذي خسر أمام السناتور كيلي لوفلر في انتخابات خاصة لملء مقعد السناتور السابق جوني إيساكسون ، جهود إعادة فرز الأصوات في الحملة.

وفي أريزونا، سيكون كوري لانجوفر، المستشار السابق لانتقال ترامب في 2016، هو المحامي الخاص له هناك.

فيما سيرأس رون هيكس من بورتر رايت الجهود القانونية في ولاية بنسلفانيا، كما يجمع ترامب وفريقه وكلاء ومحاميين إضافيين لاستخدامهم في المعركة القضائية المقبلة.

وأصبح الفريق الذي يقوده مدير اتصالات ترامب تيم مورتو الآن مركزًا بديلًا للرسائل، فيما وقال أحد المستشارين لترامب إلى الموقع إنه سينشر "إحاطات صحفية دورية، وبيانات عن الإجراءات القانونية وأشياء واضحة مثل نقاط الحوار وحجز الناس بشكل استراتيجي على التلفزيون".