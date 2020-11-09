أميركا.. أول دولة تتخطى حاجز العشرة ملايين إصابة بكورونا

أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.
وجاء هذا التطور الذي يبعث على التشاؤم في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليونا.
وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.
وذكر إحصاء رويترز أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ 131420 حالة يوم السبت وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية .
وتوفي أكثر من 237 ألف أميركي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.
ويشير تحليل لرويترز إلى أن حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.
ويقول خبراء الصحة إن من المتوقع زيادة حالات الوفاة خلال ما بين أربعة وستة أسابيع بعد زيادة حالات الإصابة.
وتعهد يوم السبت الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ،الذي قضى معظم حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الجائحة، بجعل التصدي للجائحة إحدى أهم أولوياته.
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