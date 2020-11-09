أمريكا .. إصابات كورونا تتجاوز الـ10 ملايين وتوقعات بربع مليون وفاة

وبذلك تعد الولايات المتحدة أول دولة فى العالم تصل إلى هذا الرقم الضخم من الإصابات منذ بدء الجائحة.

وبهذا العدد من الإصابات تملك الولايات المتحدة خمس عدد الإصابات العالمية، والتى تجاوزت أمس الأحد 50 مليون إصابة بكوفيد-19.

تأتى هذه الطفرة فى عدد الإصابات مع اقتراب موسم العطلات حيث يفكر كثير من الناس فيما إذا كانوا سيسافرون ويحضرون التجمعات الداخلية مع الأصدقاء والأقارب، وهى المواقف التى يرتفع فيها خطر انتقال الفيروس، كما يقول خبراء الصحة العامة، وفقا لموقع صحيفة "نيويورك تايمز".

وسجلت الولايات المتحدة نحو المليون العاشر خلال الأيام العشرة الماضية فى أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية واشنطن قبل 293 يوما، بينما سجلت المليون التاسع فى خلال أسبوعين، وهو ما يشير إلى سرعة انتشار المرض فى البلاد، وفقا للصحيفة.

وأحصت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ 131420 حالة يوم السبت وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية.

وتوفى أكثر من 237 ألف أمريكى جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة فى الصين أواخر العام الماضى.